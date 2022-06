Jaminet, Capuozzo... malgré la concurrence annoncée à Toulouse, Ramos ne veut pas "laisser (sa) place facilement"

Avec Thomas Ramos, le Stade Toulousain dispose déjà d'un arrière de très bon niveau mais le curseur va encore s'élever... Melvyn Jaminet, titulaire en Bleus et le prodige italien, Ange Capuozzo - qui peut jouer à ce poste - vont garnir ce secteur. Mais Thomas Ramos qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2027 ne voit pas d'un mauvais oeil, ses arrivées. La concurrence va tirer le Stade Toulousain vers le haut. Et pourquoi pas, aller plus loin au sein du XV de France...