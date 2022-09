"Je suis serein et confiant" assure Mohed Altrad en marge du procès

Ce mercredi, le procès de Bernard Laporte, Mohed Altrad, Serge Simon, Claude Atcher et Benoît Rover, qui comparaissent pour soupçons de corruption et trafic d’influence, s’est ouvert à Paris. Le président du Montpellier HR se dit "serein et confiant".