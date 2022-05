La Rochelle : "O'Gara a dit qu'on avait l'équipe pour marquer le rugby français" témoigne Vincent Merling

"On veut marquer le rugby français, et Ronan O’Gara le dit : on a l’équipe pour ça", salue Vincent Merling, président du Stade Rochelais et invité du podcast RMC "Entre les Potos". La Rochelle a remporté le premier titre de son histoire en dominant Leinster en finale de Champions Cup.