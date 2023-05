LOU - Bayonne : "Il n'y a pas de joker" Garbajosa veut envoyer Lyon en Barrages

Lyon (6e et dernier barragiste) accueille Bayonne (7e à 4 points) dimanche à 21h05 pour la dernière journée de TOP 14. Pas de calcul pour le coach lyonnais Xavier Garbajosa qui veut gagner pour conserver cette dernière place pour les playoffs et peut-être mieux selon les résultats de l'UBB, du Racing et du Stade Français.