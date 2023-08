Lou - Toulon : 37 degrés attendus à Lyon, comment Gengenbacher prépare ses joueurs

Plus de 35 degrés sont attendus au coup d'envoi de la rencontre de Top 14 entre le Lou Rugby et le RC Toulon. La rencontre a été décalée de 16h à 18h30, mais Gengenbacher et Geraci appréhendent la chaleur qui règnera à Lyon.