Montpellier 19-10 UBB : Le discours fort de Paillaugue après la qualif’ en finale

Les deux rencontres entre Montpellier et Bordeaux s'étaient jouées sur des détails lors de la saison régulière, la demi-finale de Top 14 n'a pas échappé à la règle ce samedi, puisque Montpellier s'est imposé de justesse à l'Allianz Riviera face à Bordeaux-Bègles (19-10) et affrontera Castres, tombeur du Stade Toulousain la veille, en finale vendredi prochain au Stade de France pour espérer soulever son premier Bouclier de Brennus et s'offrir une revanche face au CO, qu l'avait privé du sacre en 2018.