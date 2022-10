"Pas le niveau pour aller en Bleu", Thomas lucide sur son début de saison raté

Forcément en changeant de cadre et en se mettant en danger par rapport à son confort et ses habitudes acquises au Racing, Teddy Thomas savait. Celui qui a inscrit un essai face à Toulon, ce dimanche, savait qu'il pourrait être confronté à des difficultés d'adaptation. Ça a été le cas sur ce début de saison au Stade rochelais. Des difficultés qu'il assume. Et qui le font logiquement descendre dans la hiérarchie des Bleus...