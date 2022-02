RC Toulon : "Il faut un seul patron", Boudjellal ne croit pas au duo Azéma - Mignoni

Actuellement 13e de Top 14 (avec deux matches en retard), le RC Toulon tourne au ralenti. Le départ de Carbonel en fin de saison est déjà acté, la situation en interne serait tendue... "Il faut une âme", martèle au micro de RMC Sport Mourad Boudjellal. Et l'ancien président du RCT n'est pas non plus convaincu par le binôme qui sera en place la saison prochaine avec l'arrivée de Mignoni, aux côtés d'Azéma.