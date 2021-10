RC Toulon : Moscato a "peur que Colazzo ait perdu son vestiaire"

Vincent Moscato : "Colazo a du plomb dans l'aile. En plus des résultats, il n'attire pas plus que ça la sympathie des supporters et de son entourage. Et j'ai bien peur qu'il ait perdu son vestiaire. Je mettrais plus un billet sur un départ de Collazo que sur Puel ou Quesada."