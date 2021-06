Rugby : Souvenirs de doublé du Stade Toulousain et du RC Toulon

Seuls le Stade Toulousain, en 1996, et le RC Toulon, en 2014, ont réussi le doublé Top 14 / Champions Cup. Emile Ntamack et Franck Belot se remémorent leurs deux sacres en 1996, une autre époque, moins contraignante. Mourad Boudjellal se rappelle de la der' de Wilkinson... et de la "perte de libido" après cet exploit.