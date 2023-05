Stade Français - LOU : "On sait qu'on a le niveau", Williams affiche ces certitudes dans la course au top 6

Ce dimanche, le LOU affrontera le Stade Français à Jean Bouin (21h05). Une rencontre importante dans la course à la qualification. Pour l'instant 5e du championnat, les Lyonnais savent qu'ils ont leur destin en mains. Deux victoires et il ne faudra pas calculer. En revanche, le 3e ligne Theo Williams regardera (un peu) la concurrence. Même s'il préfère ne compter que sur le LOU et personne d'autre.