Stade Toulousain : "Personne n'est irremplaçable", pense le capitaine Marchand

Après sa brillante qualification en Ulster pour les quarts de finale de Coupe d’Europe après avoir renversé la situation du match aller perdu (20-26, 20-27, 47-46 au final), le Stade Toulousain se rend au Stade Vélodrome pour y affronter Toulon, l’équipe en forme du moment. Les Toulousains doivent toutefois gérer à la fois un calendrier sans pause depuis des semaines et qui va monter en puissance (2xUlster, à Toulon, La Rochelle, au Munster, potentielle demi-finale au Leinster ou à Leicester) et les nombreuses blessures dans leur effectif. Mais cela n'inquiète pas plus que ça Julien Marchand : "Personne n'est irremplaçable dans l'équipe", a confié le capitaine en conférence de presse.