Stade Toulousain : "Trouver la moins mauvaise solution pour France-Ecosse" souhaite Bouilhou

Le Stade Toulousain s'est imposé 14-11 à La Rochelle, samedi dans le choc du match en retard de la 15e journée de Top 14. Yoann Huget a loué le mental des Haut-Garonnais qui se sont repris après leur défaite contre le LOU. Et Jean Bouilhou, le coach des Avants toulousains, est revenu sur la fixation de la date du match à rejouer du Tournoi des Six Nations entre le XV de France et l'Ecosse. Ce dimanche soir, les coachs de Top 14 doivent donner leur accord, ou pas, au décalage le 26 mars de France-Ecosse.