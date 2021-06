Top 14 : Lacroix, l’homme qui a remis le Stade Toulousain a sa place

En 2017, Didier Lacroix a succédé à René Bouscatel à la présidence du Stade Toulousain. Si à son arrivée, le club était exsangue à la fois sportivement et économiquement, l’ancien 3e ligne lui a redonné un nouvel élan, dans un style très personnel, mélange d’agitation et d’ingéniosité. Avant la demi-finale face à l’Union Bordeaux-Bègles ce samedi, avec le doublé dans le viseur, les proches témoins et acteurs de cette renaissance racontent.