Top 14 : Le calendrier de la phase finale et des barrages

Au terme d'une dernière journée folle, le Stade Français a arraché dans les dernières secondes la 6e et dernière place de la phase finale du Top 14, ce samedi soir. Classement, phase finale pour la course au Brennus et barrage d'accession à l'élite, RMC SPORT vous propose le point complet de la fin de saison du Top 14.