TOP 14 : Le calendrier fou de la dernière journée (et la finale d'accession)

Huit équipes sont dans la course pour les six places des Barrages de TOP 14, lors de la dernière journée du championnat de France de rugby qui se déroulera le samedi 5 juin. Et dans la course au maintien, même en mauvaise posture, Pau (13e) peut encore dépasser l'Aviron Bayonnais (12e). Pendant ce-temps, en Pro D2, l'USAP et Biarritz s'affronteront pour la montée directe dans l'élite. Un programme de fou.