Top 14 : Le Stade Français et le Racing 92 ne pensent qu’au sportif malgré la rivalité

Assurer sa place en phase finale et rien d’autre, c’est l’objectif du Stade Français et du Racing 92. Les deux clubs franciliens s’affrontent ce samedi en Top 14 et ne vont penser qu’au sportif malgré leur belle rivalité.