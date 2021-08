Top 14 : "Le Stade Toulousain doit se réinventer" affirme Médard après le doublé de 2021

Le TOP 14 débute ce week-end des 4 et 5 septembre par une série de derbies. Le Stade Toulousain, double champion d'Europ et de France en titre, entame sa saison, dimanche, comme il l'a terminé par un premier match contre La Rochelle. Si l'affiche des deux finales de la saison dernière (Champions Cup et Top 14) n'a pas changé, les Toulousains doivent naturellement faire évoluer leur jeu pour engranger de nouveaux succès, comme l'explique l'Arrière Haut-garonnais Maxime Médard au micro de RMC SPORT.