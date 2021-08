Top 14 : les matches de Biarritz délocalisés à Lille ? "Pas un désir mais une solution" insiste son président

Comme ce sera déjà le cas pour ses rencontres de Challenge européen, Biarritz pourrait délocaliser l'ensemble de ses matches à Lille

et laisser de côté le Stade Aguilera. Au niveau de la ferveur et l'identité basque, on repassera mais ce ne serait pas de gaieté de coeur

pour Jean-Baptiste Aldigé. Le président du BO estime que c'est nécessaire pour le développement de son club.