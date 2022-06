TOP 14 : Les phases finales et barrage d'accession après la 26e journée

La 26e et dernière journée de TOP 14 a révélé les matchs des phases finales et le barrage. Castres et Montepplier regarderont les quarts de finale, le week-end prochain, à la télé. Retrouvez toutes les infos en un coup d'oeil.