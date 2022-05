Top 14 : "Loin d'être favoris", encore candidat aux deux premières places, Castres ne s'enflamme pas

Vainqueur de l'avant-dernier, Perpignan avec bonus (28-12), Castres se qualifie officiellement pour les phases finales. Au pire des cas, le CO est même certain de recevoir en barrages. Mais les Castrais peuvent aussi aller cherche les deux première places qui offrent une accesit direct en demi-finales... Et si on leur prête un statut de favori dans cette fin de saison, Thomas Combezou et les Tarnais refusent de l'endosser.