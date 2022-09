Top 14 - LOU : "Il n'y a pas de panique" rassure Xavier Garbajosa avant LOU - Stade Français

Le LOU Rugby compte 1 victoire et 2 défaites après 3 journées de Top 14. Les hommes de Xavier Garbajosa se sont inclinés 32-19 au Racing 92 la semaine dernière et ne comptent que 5 points. 11ème au classement, le club lyonnais doit réagir, et vite, s'il veut conserve ses chances de phase finale.