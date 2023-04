Top 14 / MHR : Une saison "décevante" avoue Élissalde, qui voit un groupe "frustré"

Montpellier joue un match éliminatoire samedi à Bayonne. Une défaite et le MHR dira adieu aux phases finales. Une victoire et Montpellier aura peut-être encore une petite chance de se qualifier avec les réceptions de Brive et La Rochelle. Après la colère de Philippe Saint-André samedi soir, la semaine a été placé sous le signe de la tension, de la pression, comme l’a évoqué son adjoint, Jean-Baptiste Élissalde.