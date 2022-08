Top 14 : "Pas pensé porter ce maillot un jour”, avoue Retière, recrue du Stade Toulousain

Héros rochelais de la dernière finale de Coupe d’Europe remporté par le club maritime, le trois quart polyvalent Arthur Retière fait partie des recrues du Stade Toulousain cette saison. Débarqué au milieu des Capuozzo, Barassi et Jaminet et de la pléiade d’internationaux, il compte bien jouer un rôle et inscrire d’autres lignes au palmarès rouge et noir.