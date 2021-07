Top 14 : Revanche de finale et derby parisien dès la J1 de 2021/22

La LNR a dévoilé le calendrier complet de la saison de Top 14. Avec la revanche Stade Toulousain et Stade Rochelais, ainsi que le derby Stade Français - Racing 92. Champion en titre, Toulouse enchainera par la réception de Toulon et un déplacement à Montpellier. Les promus Perpignan et Biarritz s'affronteront dès le 2e acte.