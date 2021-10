Top 14 : Sortir de la crise et rompre sa malédiction contre Clermont, le Stade Français en mode commando

Bon dernier du Top 14, le Stade Français va tenter de sortir de cette spirale négative contre Clermont ce dimanche. Petit problème, le club parisien n’a plus gagné contre les Jaunards depuis plus de trois ans et demi.