Top 14 : une dernière journée programmée à 21h... "C'est lamentable" regrette Broncan

Auteur d'une remontada fantastique, Castres jouera une qualification pour la phase finale contre Toulon ce samedi (21h05). L'horaire, c'est justement ce qui fait tiquer le manager du CO, Pierre-Henry Broncan. Il remet en cause les institutions et regrette une situation "lamentable" notamment pour les supporters privés d'un match couperet.