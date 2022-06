Top 14 : Urios droit dans ses bottes après sa sortie incendiaire sur ses joueurs

Après la dernière journée de championnat et une défaite humiliante à Perpignan, Christophe Urios avait fracassé certains joueurs dans la presse. Et ça n'avait pas forcément plu aux principaux intéressés notamment Mathieu Jalibert. Une sortie qui n'a pas empêché l'UBB de se qualifier pour la demie. Mais les Bordelais n'ont pas passé l'obstacle et s'arrêtent aux portes de la finale. Le coach aquitain lui ne regrette pas son geste. Et aurait aimé que les joueurs le prennent avec recul plutôt que rentrer dans une polémique croustillante.