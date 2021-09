Toulon 38-5 Stade Français : "On a lancé notre saison" savoure Parisse

Le Rugby Club Toulonnais a battu le Stade Français 38-5, ce dimanche en clôture de la 3e journée de TOP 14. Un succès qui fait du bien pour les coéquipiers de Sergio Parisse (après un nul et une lourde défaite) et qui enfonce un peu plus les Parisiens, derniers au classement et toujours à la recherche de leur premier succès.