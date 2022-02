Toulon: La révolte des supporters contre les choix de la direction

Alors que Toulon est englué en bas de tableau en Top 14, le président du RCT, Bernard Lemaitre, a acté mercredi les départs d’Eben Etzebeth et Louis Carbonel, de quoi susciter l’incompréhension et la colère des supporters des Rouge et Noir. Même le recrutement de Pierre Mignoni fait débat.