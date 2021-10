Toulouse 38-10 Pau : "On n'arrêtera pas de jouer", la mise au point de Mola après 40 minutes ratées

Le Stade Toulousain a battu la Section Paloise 38-10, samedi pour la 6e journée de TOP 14. Les champions de France et d'Europe étaient pourtant menés 7-0 à la pause, après une première période complètement gâchée par de nombreux ballons tombés et des réponses individuelles malvenues. Ugo Mola le coach toulousain a insisté que la volonté de jeu de son équipe sera toujours plus forte que les maladresses.