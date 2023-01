Toulouse : "J’espère qu’ils ont gardé un bon souvenir", confie Retière avant de retrouver La Rochelle

Samedi soir, Toulouse se déplace sur la pelouse de La Rochelle pour le compte de la 15e journée de Top 14. Une rencontre qui marquera notamment le retour d’Arthur Retière au stade Marcel-Deflandre, après plus de six saisons passées chez les Rochelais. L’actuel ailier du Stade Toulousain espère d’ailleurs que les supporters rochelais ont « gardé un bon souvenir » de lui, et a confié ne pas savoir comment il sera accueilli.