Toulouse : Mola salue un Stade Rochelais "flamboyant" avant le barrage

Les finalistes du Top 14 et de la Champions Cup en 2020/21 s'affrontent en barrages de championnat cette saison. Et pour Ugo Mola, La Rochelle est peut-être "l’équipe la plus armée du moment", après son sacre en Coupe d'Europe contre le Leinster.