UBB 44–6 Stade Français : "Se taire et bosser", la mise au point d’Arias après la gifle en Gironde

Le Stade Français a sombré face à l'UBB, défait 44-6, samedi lors de la 16e journée de Top 14. "Il n'y a pas grand-chose à dire. On va se taire, rentrer sur Paris et se remettre au boulot. On a été dominés de bout en bout" a regretté Julien Arias, l'entraîneur des arrières du club de la capitale.