Top 14 / UBB : Woki, Jalibert, Urios... Bordeaux, un club au bord de la crise de nerf

L'émission de RMC le "Super Moscato Show" était à Bordeaux, ce mardi, avant la demi-finale de TOP 14 entre l'UBB et Montpellier, samedi à Nice. Les anciens joueurs Guy Accoceberry et Jérôme Fillol sont revenus avec Vincent Moscato sur les ressorts psychologiques du coaching d'Urios qui avait lourdement mis en cause Woki et Jalibert après la défaite à Perpignan il y a 15 jours. Ressort qui avait réussi puisque l'UBB s'était qualifié la semaine suivant pour cette demie finale.