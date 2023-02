France 32-21 Ecosse : Galthié ne condamne pas le geste d’Haouas et "veut le protéger"

Le XV de France s’est imposé face à l’Écosse, ce dimanche au Stade de France, lors de la troisième journée du Tournoi des VI nations (32-21). Au terme d’un match ouvert et disputé, marqué par deux exclusions précoces, les Bleus ont renoué avec le succès devant leur public, deux semaines après leur revers en Irlande. La rencontre s’est joué à quatorze contre quatorze après les exclusions précoces de Grant Gilchrist, le deuxième ligne d’Edimbourg (7e), et de Mohamed Haouas, le pilier de Montpellier, auteur d’un coup de tête sur Ben White (12e) et expulsé pour la deuxième fois de sa carrière internationale (une première chez les Bleus).