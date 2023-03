VI Nations : Angleterre 10-53 France, une HUMILIATION avec les commentaires RMC

Hénaurme ! Le Xv de France a humilié l'Angleterre 53-10, ce samedi à Londres pour la 4e journée du Tournoi des VI Nations. Revivez ce moment d'histoire (c'est la plus large défaite des Anglais à domicile) avec les commentaires RMC de Wilfried Templier et Denis Charvet. Sorry g....