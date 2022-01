VI Nations : avec un calendrier favorable, Grand Chelem obligatoire pour le XV de France ?

Commencer par l'adversaire le plus facile (l'Italie) et recevoir deux adversaires redoutables dont l'Angleterre lors de l'ultime match. Le calendrier du XV de France - déjà désigné favoris par les Anglais, Gallois et Italiens - parait très favorable pour réaliser le Grand Chelem. Tout autre résultat serait-il une (grosse) déception ?