VI nations : Pas de Grand Chelem pour les Bleus, résultats et classements après la 2e journée

Battu en Irlande 32-19 samedi, le XV de France ne remportera pas un deuxième Grand Chelem consécutif. Seuls l'Irlande et l'Ecosse sont en course pour le parcours parfait en 2023. Retrouvez tous les résultats et classements de cette 2e journée avant France-Ecosse samedi 25 mars à 16h.