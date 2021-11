XV de France 40-25 All Blacks : "Incroyable" sourit Dupont, "un moment de croissance" savoure coach Galthié

L’équipe de France de rugby a battu les All blacks 40 à 25,ce samedi soir au Stade de France. Face à la plus grosse victoire de l'Histoire face aux Néo-Zélandais, le capitaine des Bleus Antoine Dupont et coach Fabien Galthié ont savouré.