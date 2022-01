XV de France : Anglais, Italiens, Gallois... ils voient tous les Bleus favoris du VI Nations

À un peu plus d'une semaine du coup d'envoi du Tournoi des VI Nations, beaucoup de sélections ont une certitude : le XV de France est clairement favori de cette compétition. Et sera aussi certainement celui du prochain Mondial organisé à domicile. Déclarations des sélectionneurs anglais et italiens E. Jones et K. Crowley ainsi que du capitaine gallois, Dani Biggar.