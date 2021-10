Tournée d'automne / XV de France : "C'est la meilleure équipe du moment" savoure Galthié

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé, ce lundi à Marcoussis, sa liste de 42 joueurs pour la tournée d'automne. Le patron des Bleus est ravi de retrouver l'équipe de France la plus performante possible avant d'affronter l'Argentine, la Géorgie et les All Blacks, à partir du 6 novembre.