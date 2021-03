XV de France : "Ce n'est pas fini, il faut repartir de l'avant" se projette le talonneur des Bleus

Le talonneur du XV de France Julien Marchand était l'invité de RMC, ce dimanche, le lendemain de l'amère défaite en Angleterre (23-20) dans le Tournoi des Six Nations. Défaite bue, le Toulousain se projette déjà sur le match contre le Pays de Galles et garde espoir pour la victoire finale des Bleus dans le Tournoi. Pour cela, les Bleus doivent gagner contre les gallois et les Écossais avec le bonus offensif.