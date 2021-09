XV de France : "Chaque semaine, on fait une liste" avoue Ghezal

Comme l’an passé à Sabres dans les Landes, le staff du quinze de France s’est retrouvé cette semaine, au CREPS de Toulouse, et ce à maintenant trois semaines et demi du rassemblement des Bleus en vue de la tournée d’automne (Argentine le 6 novembre, Géorgie le 14, Nouvelle-Zélande le 20). Karim Ghezal, l'entraîneur chargé de la conquête, précise la méthode de sélection des joueurs. "Chaque semaine on fait une liste. Chaque semaine on travaille, on n’attend pas trois semaines, chaque semaine on fait un ranking".