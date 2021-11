XV de France : Charvet voit Dupont conserver le capitanat même après le retour d'Ollivon

"C'est un leader de jeu et de vie, on a envie de le suivre jusqu'au bout du monde. Il a une certain magnétisme qui rend ce garçon différent."

Denis Charvet estime qu'Antoine Dupont s'érige comme le nouveau capitaine naturel des Bleus en l'absence de Charles Ollivon.