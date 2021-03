XV de France : Comme si de rien n'était, les Bleus racontent de paisibles retrouvailles après le "fiascovid"

Le XV de France se déplace en Angleterre, samedi pour la quatrième journée du Tournoi des Six Nations. Grégory Altdritt, troisième ligne, et Anthony Bouthier, arrière, ont affirmé que les retrouvailles, dimanche, se sont déroulées sans heurts après le fiasco de l'épidémie de coronavirus dans le groupe et le report de France-Ecosse.