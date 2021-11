XV de France : Jaminet, la revanche du "trop frêle"

L'année 2021 de Melvyn Jaminet a tout du conte de fée. L'arrière a remporté la Pro D2 avec Perpignan, et été élu meilleur joueur de la saison. Avant même ses débuts en Top 14, à 22 ans, il est convoqué par Fabien Galthié pour la tournée de juillet en Australie. Un groupe privé de nombreux cadres... mais le joueur de l'USAP a bien fait partie des joueurs convoqués pour la tournée de novembre. Il a même démarré contre l'Argentine, avec le statut de buteur. L'un de ses formateurs à Toulon raconte a progression... freinée à cause de sa taille et de son physique. C'est à Hyères que Jaminet se relance, comme le raconte l'entraîneur du club.