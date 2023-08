XV de France : Dupont, Ntamack, Ramos sur le pont contre l'Écosse ? "De grandes chances" confirme Labit

Malgré une première période sans doute au-delà des espérances du staff tricolore (21-3), le XV de France s'est incliné dans l'antre de Murrayfield face à l'Écosse (25-21). Le XV était très remodelé, des joueurs vivaient leur première. Match revanche prévu samedi prochain à Geoffroy-Guichard. Avec une équipe sans doute plus costaude ? Laurent Labit confirme et dévoile que certains Toulousains et Rochelais pourraient être sollicités.