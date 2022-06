XV de France : le calendrier automnal des Bleus avec trois réceptions (et des mauvais souvenirs)

Les joueurs du XV de France sont fixés sur leurs adversaires durant la prochaine tournée d'automne, un an avant la Coupe du monde 2023 disputée sur le sol français. Les hommes de Fabien Galthié accueilleront à trois reprises l'Australie, l'Afrique du sud et le Japon. Rencontres prévues respectivement à Saint-Denis, Marseille et Toulouse. Les trois dernières rencontres face à ces adversaires à domicile ne sont pas franchement des bons souvenirs pour les Tricolores.