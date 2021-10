XV de France : le travail mis en place par le staff pour mieux gérer les fins de matches

Verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Chacun choisira son camp mais le XV de France a alterné le bon et le moins bon dans les fins de rencontre. Et cette gestion des dernières minutes est en tout cas, un gros axe de travail pour le staff des Bleus. Objectif : avoir plus de "maîtrise" selon Karim Ghezal, entraîneur adjoint.